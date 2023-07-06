Участники конференции в Баку рассказали о колониальной политике Франции

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Франция присвоила себе территорию Гвианы, природные ресурсы страны разграблены.

Об этом заявил член движения «За социальную свободу и деколонизацию Французской Гвианы» Морис Пиндар на мероприятии «К полному искоренению колониализма», сообщает Report.

По его словам, страна живет в состоянии колонизации: «В нашей стране безработица составляет 30 процентов. Наши должностные лица также назначаются французским правительством».

«Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полный ложью», заявил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан.

Он отметил, что более 170 лет Новая Калидония оккупирована Францией.

По его словам, история его страны начерчена кровью и призвал заставить Францию нести ответственность за свои действия.

«Участвуя сегодня в мероприятии в Баку, мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена», – подчеркнул председатель парламента Новой Каледонии.

Франция проводит политику колониализма в Новой Каледонии, отметил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан.

По его словам, Франция нанесла огромный удар народу Новой Каледонии: “Франция не отступает от своей позиции».