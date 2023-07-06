В Баку проходит международная конференция на тему «На пути к полной ликвидации колониализма» (фото) |
Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО |
Генсек ОПЕК опроверг слухи о приглашении Азербайджана в организацию (обновлено) |
Посол: Карабахские армяне будут обладать теми же правами, что и другие граждане Азербайджана |
Турция предоставит Украине самоходные орудия |
Глава МВД Франции заявил о завершении гражданской войны |
Карабахские армяне пересекли ППП «Лачин» (видео) |
Гонки Ф-1 в Баку пройдут 13-15 сентября |
В Казахстане намекнули россиянам, что заберут Астрахань, Оренбург и Алтай (видео) |
Главное Мир

Россия ударила по Львову (фото и видео)

Россия ударила по Львову (фото и видео)

Вследствие российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. «Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано – 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали – 64», – рассказал подробности Клименко.

Министр добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

«Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди», – уточнил Клименко.

Кроме того, на ночной удар по Львову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным», – написал президент в Телеграме.

«Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», – добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки
Мир

В Армении в 16 школах изучают азербайджанский и турецкий языки

2023/07/06, 10:02
США уговаривают Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО
Мир

США уговаривают Турцию поддержать вступление Швеции в НАТО

2023/07/06, 09:12
Россия ударила по Львову (фото и видео)
Мир

Россия ударила по Львову (фото и видео)

2023/07/06, 08:55
В Израиле продолжаются протесты (фото, видео)
Мир

В Израиле продолжаются протесты (фото, видео)

2023/07/06, 00:50
Грете Тунберг грозит тюремный срок, но она может отделаться штрафом
Мир

Грете Тунберг грозит тюремный срок, но она может отделаться штрафом

2023/07/06, 00:18
Чарльз III получил королевские регалии Шотландии (фото, видео)
Мир

Чарльз III получил королевские регалии Шотландии (фото, видео)

2023/07/06, 00:07
Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО
Мир

Белый дом озвучил условия присоединения Украины к НАТО

2023/07/05, 23:53
В результате гражданской войны Франция понесла миллиардный ущерб
Мир

В результате гражданской войны Франция понесла миллиардный ущерб

2023/07/05, 23:40
Обыск в доме Пригожина (фото, видео)
Мир

Обыск в доме Пригожина (фото, видео)

2023/07/05, 22:45