Россия ударила по Львову (фото и видео)

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Вследствие российского ракетного обстрела Львова поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажи в двух подъездах.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. «Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 7:00 погибло 4 человека, травмировано – 9. Сотрудники ГСЧС спасли 7 человек, эвакуировали – 64», – рассказал подробности Клименко.

Министр добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы. Также на месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь.

«Все работают без отдыха. Есть информация, что под завалами еще остаются люди», – уточнил Клименко.

Кроме того, на ночной удар по Львову отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным», – написал президент в Телеграме.

«Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», – добавил он.