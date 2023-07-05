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В результате гражданской войны Франция понесла миллиардный ущерб

В результате гражданской войны Франция понесла миллиардный ущерб

Общая сумма ущерба, которую понесла экономика Франции в результате гражданской войны в стране превысила €1 млрд. Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безьё, отметив, что эта цифра не окончательная, убытки ещё предстоит подсчитать.

Также он добавил, что оценка ущерба не включает убытки для туризма, так как иностранные туристы отменили до 25% бронирований в парижских отелях на июль. «Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований, некоторые уже отменили отпуска», – заявил Ру де Безье.

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