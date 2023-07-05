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F-16 для Киева. Почему Байден был против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

F-16 для Киева. Почему Байден был против кандидатуры Уоллеса на пост генсека НАТО

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Британии Бена Уоллеса на должность генсека НАТО из-за того, что Лондон начал продвигать идею обучения украинских пилотов на F-16 без согласия Вашингтона. Об этом сообщает Telegraph.

Известно, что Уоллес считался одним из фаворитов на пост генсека НАТО в случае отставки Йенса Столтенберга.

Отмечается, что премьер-министр Британии Риши Сунак «упорно лоббировал» кандидатуру Уоллеса, когда он встретился с Байденом в Вашингтоне. Позже президент США сказал, что у Британии есть «очень квалифицированное лицо» для этой работы, но не предложил свою поддержку.

По данным издания, Байден не поддержал назначение Уоллеса генсеком НАТО из-за того, что Британия начала активно продвигать идею обучения украинских пилотов на самолетах F-16. Страна также сформировала коалицию с другими партнерами по передаче истребителей Украины, однако не получила предварительного согласия США.

Подчеркивается, что это был не первый случай, когда Британия делает смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь, что США последуют ее примеру.

При этом США контролируют лицензию на экспорт F-16, а нежелание Белого дома отправлять истребители в Киев бросило вызов другим странам, которые эксплуатируют эти самолеты.

В то же время Британия не может поставлять Киеву F-16, поскольку не владеет ими.

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