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Президент: Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира

Президент: Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира

В настоящее время Азербайджан входит в десятку самых заминированных стран мира. С момента окончания Отечественной войны в ноябре 2020 года около 300 азербайджанцев погибли или получили серьезные ранения в результате подрыва на минах.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения, передает Азертадж.

«Наземные мины замедляют процесс восстановления и возвращения бывших внутренне перемещенных лиц на освобожденные территории. Учитывая это, Азербайджан установил отдельную национальную Цель устойчивого развития по гуманитарному разминированию», – сказал Ильхам Алиев.

Глава государства также отметил, что Азербайджан поддерживает усилия по гуманитарному разминированию в глобальном масштабе, и выдвинул предложение о запуске 18-й Цели устойчивого развития по разминированию.

Президент Азербайджана выразил уверенность, что государства-члены Движения неприсоединения поддержат его предложение о формировании Группы стран-единомышленников, пострадавших от мин, чтобы их голос был услышан на глобальном уровне.

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