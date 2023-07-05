Китай обвинил США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

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Министерство обороны Китая заявило, что новые поставки американского оружия Тайваню делают из острова «пороховую бочку», сообщает ТАСС.

Китай, говорится в документе, выражает решительный протест в связи с поставками Вашингтоном вооружений на Тайвань. США не реагируют на озабоченности Пекина, и пытаясь повысить степень напряженности в Тайваньском проливе, грубо вмешиваются во внутренние дела КНР. Действия США ускоряют превращение Тайваньского пролива в пороховую бочку и толкают жителей Тайваня в бездну катастрофы.

В заявлении Министерства обороны Китая сообщается о призыве Пекина к американской стороне соблюдать принцип «одного Китая» и незамедлительно прекратить продажу вооружений Тайваню. КНР требует от США отказа от любых форм военных контактов с Тайванем.

В Пекине отметили, что китайская армия всегда поддерживает высокий уровень боевой готовности, чтобы решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность, а также поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.