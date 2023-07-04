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Турция и Египет восстановили дипотношения и назначили послов

Турция и Египет восстановили дипотношения и назначили послов

Турция и Египет впервые за 10 лет полностью восстановили дипломатические отношения.

Об этом говорится в официальном заявлении турецкого Министерства иностранных дел.

Отмечается, что Турция предложила на должность чрезвычайного и полномочного посла в Каире кандидатуру посла Салиха Мутлу Шена.

Министерство иностранных дел Египта в свою очередь подтвердило информацию о повышении дипломатических отношений с Турцией до уровня послов. Соответствующее сообщение появилось на странице диппредставительства в Facebook.

Каир объявил о назначении своим послом в Анкаре Амра аль-Хамами.

В Министерстве иностранных дел североафриканской страны заверили, что этот шаг направлен на восстановление дипломатических отношений между Египтом и Турцией и отражает их общую решимость работать над укреплением двустороннего сотрудничества на благо народов двух стран.

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