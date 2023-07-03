Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение ЧП в стране

75 Просмотров

Почти 70% жителей Франции выступили за введение режима чрезвычайного положения с стране на фоне беспорядков, вызванных гибелью подростка от рук полицейских, следует из результатов опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

«Шестьдесят девять процентов французов поддерживают введение режима чрезвычайного положения», – сообщает IFOP, отмечая, что вопрос с введением режима ЧП задавался жителям Франции «после нескольких ночей с происшествиями после гибели подростка (нападения на полицейские участки, уничтожение государственного имущества, пожары и т. д.)».

Опрос IFOP проводился с 29 по 30 июня, в нем приняли участие 1005 человек старше 18 лет. Погрешность исследования составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.