Баку придется выполнять своими силами Трехстороннее заявление |
@Minval_az попал в ТОП-100 самых влиятельных политических Telegram-каналов региона |
«Минвал» требует от редакции «Спутник-Азербайджан» соблюдения профессиональной этики |
Отголоски российской обиды в отношении «Минвала» |
Абдоллахиян посетит Азербайджан — это первый визит в Баку высокопоставленного представителя Тегерана на фоне напряженности между странами |
Самвел Бабаян поддержал тактику Баку |
«Непонятно, как «Минвал» ассоциируется с Великобританией. На какие факты основывается посольство России?» |
В Баку прибыл замглавы МИД Ирана (обновлено) |
Скончался Милан Милутинович |
Главное Мир

Полиция Франции за последние три дня задержала 3200 подростков

Полиция Франции за последние три дня задержала 3200 подростков

Французская полиция за последние три дня задержала 3,2 тыс. человек в ходе беспорядков, охвативших страну после убийства полицейским подростка в пригороде Нантер.

Об этом журналистам на брифинге заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, передает ТАСС.

«Силы правопорядка были активно задействованы. 3,2 тыс. человек задержаны за три дня, это беспрецедентный показатель», – сказал он, отметив, что средний возраст задержанных составляет 17 лет. «60% из этих 3,2 тыс. задержанных раньше не имели никаких проблем с правосудием», – подчеркнул министр.

Дарманен добавил, что «надо говорить с кварталами и одновременно проявлять твердость по отношению к хулиганам». «Не следует искать социальные объяснения беспорядков там, где их нет», – считает он.

Теги:
Из этой рубрики
Турция объявила об аресте семи агентов Моссада (обновлено, фото)
Мир

Турция объявила об аресте семи агентов Моссада (обновлено, фото)

2023/07/03, 16:03
Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение ЧП в стране
Мир

Опрос: почти 70 процентов французов выступают за введение ЧП в стране

2023/07/03, 15:20
Группу сирот из Херсонской области Украины доставили в Анталью
Мир

Группу сирот из Херсонской области Украины доставили в Анталью

2023/07/03, 15:13
Что связывает генерала Суровикина с Пригожиным?
Мир

Что связывает генерала Суровикина с Пригожиным?

2023/07/03, 15:00
В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат
Мир

В ВСУ служит около 50 тысяч ЛГБТ-солдат

2023/07/03, 14:52
Зеленский заявил, что война не закончится, "пока Крым находится под оккупацией"
Мир

Зеленский заявил, что война не закончится, «пока Крым находится под оккупацией»

2023/07/03, 14:45
Полиция Франции за последние три дня задержала 3200 подростков
Мир

Полиция Франции за последние три дня задержала 3200 подростков

2023/07/03, 14:34
NYT: ФСБ России научилась следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp
Мир

NYT: ФСБ России научилась следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp

2023/07/03, 13:29
Российские источники: Кадыров и его "правая рука" Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения
Мир

Российские источники: Кадыров и его «правая рука» Делимханов летали на хадж в Мекку, но боялись покушения

2023/07/03, 12:59