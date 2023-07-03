Медведев допустил наступление ядерного апокалипсиса

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Сегодняшняя ситуация геополитического противостояния может вылиться в третью мировую, где не будет победителей. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты».

Он подчеркнул, что мир с ядерной зимой, городами в руинах, радиацией, эпидемиями и голодом нельзя рассматривать как победу.

«И тут замечу одну вещь, которую не любят признавать политики всех мастей: такой апокалипсис не только возможен, но ещё и вполне вероятен», — сказал Медведев и добавил, что Россия сделает всё, чтобы его не допустить.