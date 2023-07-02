Скончался Милан Милутинович

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Занимавший пост главы страны с 1997 по 2002 гг. вице-председатель Социалистической партии Сербии Милан Милутинович скончался сегодня на 81 году жизни.

В 1995 году он был назначен министром иностранных дел, на этом посту принимал участие в переговорах, по итогам которых состоялось подписание Дейтонского соглашения. В 1999 году Социалистическая партия выдвинула его на повторных президентских выборах в качестве преемника Слободана Милошевича, уточняет «Балканист».

По истечении президентского срока Милутинович был арестован Гаагским трибуналом по обвинению в военных преступлениях во время вооружённого конфликта в Косово. 26 февраля 2009 года был признан невиновным по всем пунктам обвинения и освобождён.