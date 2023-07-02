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Гражданская война во Франции откликнулась и в Лозанне

Гражданская война во Франции откликнулась и в Лозанне

Семь человек задержали в швейцарском городе Лозанна во время беспорядков минувшей ночью. Как пишет 20Minutes со ссылкой на полицию, шестеро из них — несовершеннолетние.

«Речь идёт о трёх девочках португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиках грузинского и сербского происхождения, а также швейцарце, им от 15 до 17 лет. Единственный совершеннолетний задержанный — 24-летний швейцарец», — пишет газета.

Всего в погромах участвовали по меньшей мере 100 человек. Утверждается, что на участие в беспорядках их вдохновили происходящие во Франции события.

По данным издания, протестующие разносили магазины и нападали на правоохранителей — чаще всего в них прилетали камни, однако был замечен и один коктейль Молотова

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