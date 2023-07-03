Милли предрек роботизацию ведущих армий

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Вооруженные силы США намерены обнародовать новую доктрину по модернизации, которая будет включать использование робототехники и искусственного интеллекта. Ожидается, что через 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Голос Америки.

По его словам, США стремятся оптимизировать использование современных технологий, в том числе и искусственного интеллекта, для ведения войны. Это делается, чтобы «умерить войну великих держав». В июне этого года генерал уже поднимал эту тему и заявлял, что ИИ будет иметь «фундаментальное влияние» на военных.

Милли также заявил, что темпы приближения доступа новых технологий «стремительно приближаются».

«Это технология, которую наши оппоненты будут использовать против нас, и нам будет выгодно добраться туда первыми», – отметил генерал.

Также он добавил, что в ближайшие 10-15 лет примерно треть самых современных вооруженных сил мира будет роботизирована. Это будет использоваться в беспилотных аппаратах, например в морских, воздушных или наземных.