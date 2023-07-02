Свидетель резонансного убийства юноши во Франции раскрыл детали трагедии

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Молодой человек, который находился в машине, когда 17-летний Нахель Мерзук был застрелен полицейским в Нантере, заговорил, чтобы «установить истину». Об этом сообщает Sky News.

Он заявил, что в социальных сетях много лжи об этом убийстве, так как полицейский перед выстрелом угрожал погибшему.

Сказав, что хочет «рассказать историю от А до Я», молодой человек, находившийся в машине Нахеля во время убийства, сообщил, что они взяли авто напрокат, чтобы проехаться по Нантеру: «Но мы не были под воздействием алкоголя или наркотиков».

Они ехали по автобусной полосе, когда заметили полицейские мотоциклы, следовавшие за ними с мигалками, и остановили машину. Затем офицер подошел к окну машины и велел Нахелю опустить стекло, после чего заявил: «Заглуши двигатель или я выстрелю».

Молодой человек утверждает, что затем офицер ударил Нахеля прикладом пистолета, а когда подоспел второй полицейский, тот также ударил Нахеля прикладом оружия.

«Не двигайся или я пущу тебе пулю в лоб», – сказал первый полицейский, приставив пистолет к голове Нахеля.

Молодой человек утверждает, что второй офицер сказал: «Застрели его».

По словам свидетеля, первый офицер снова ткнул Нахеля прикладом пистолета, заставив его убрать ногу с педали тормоза, отчего машина стала двигаться вперед. После этого второй офицер выстрелил из оружия, поэтому Нахель нажал ногой на педаль газа.

«Я видел, как ему было больно, он дрожал. Мы наткнулись на барьер. Я испугался. Я вышел из машины. Убежал. Я думал, они могут пристрелить и меня. Поэтому я убежал», — сказал парень.

Прокурор Нантера Паскаль Праш заявил, что полицейские пытались остановить подростка, потому что он выглядел очень молодо и ехал на Mercedes с польскими номерными знаками по автобусной полосе. Он якобы проехал на красный свет, а затем застрял в пробке. По словам прокурора, офицер заявил, что действовал из опасений, будто он, его коллега и другие люди могут попасть под машину, когда Нахель пытался скрыться.

В отношении офицера полиции было начато официальное расследование по факту умышленного убийства, он содержится в тюрьме в режиме предварительного заключения. 30 июня его адвокат Лоран-Франк Льенар сообщил, что он попросил прощения у семьи погибшего.

После того как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере, в пригородах Парижа начались беспорядки, которые переросли в гражданскую войну и охватили и столицу Франции.