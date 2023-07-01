Илон Маск сообщил об ограничении на показ записей в твиттере

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Владелец Twitter Илон Маск ограничил количество постов для просмотра в день. Пользователи без «синей галочки» смогут видеть только шестьсот. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что ограничения носят временный характер. Верифицированные пользователи смогут читать шесть тысяч сообщений в день. Новые же пользователи смогут просматривать до трехсот публикаций.

По данным телеканала, многие пользователи, которые пытались опубликовать или прочитать контент на веб-сайте или в мобильном приложении Twitter, столкнулись с сообщением об ошибке «Превышено ограничение» или «Не удается получить твиты».