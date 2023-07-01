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МИД призвал граждан не посещать Францию

МИД призвал граждан не посещать Францию

МИД Азербайджана призвал своих граждан воздержаться от поездок во Францию.

«Принимая во внимание беспорядки во Франции, вызванные жестоким убийством полицией подростка алжирского происхождения, массовое насилие со стороны полиции, гражданское неповиновение, отсутствие возможности адекватного реагирования со стороны властей, дальнейшее усиление расистских тенденций, граждане Азербайджанской Республики должны воздерживаться от посещения Французской Республики без необходимости, а посетителям рекомендуется проявлять высокую осторожность.

Граждан Азербайджанской Республики, находящихся в настоящее время во Франции, просят соблюдать правила охраны и безопасности.

Для консульских и иных обращений наших граждан во Франции просьба связаться с посольством Азербайджанской Республики во Франции следующими способами:

Адрес: 78, avenue D’IÉNA Paris 75116

Тел: +33 (0) 1 44 18 60 20

Факс: +33 (0) 1 44 18 60 25

E-mail: [email protected]

[email protected]», – сказано в сообщении МИД АР.

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