Лукашенко: Пока ядерное оружие у нас, на нашу землю не ступит нога врага

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Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что пока ядерное оружие находится в республике — оно не будет применено. Об этом сообщает БелТА в своем Telegram-канале.

«И чем больше мы живем, тем больше убеждаемся, что оно должно лежать у нас, в Беларуси, в надежном месте», — сказал глава государство.

Он выразил уверенность, что его никогда не доведется применять.

«И я уверен, что нам никогда не придется его применять, пока оно у нас, и никогда на нашу землю не ступит нога врага», — заявил Лукашенко.