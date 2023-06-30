Лавров рассказал о судьбе «Вагнер» в Африке

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Судьба договоренностей африканских стран с ЧВК «Вагнер» зависит от заинтересованности правительств этих государств в такой форме сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что вопрос о нахождении ЧВК «Вагнер» в ЦАР и еще в нескольких африканских странах регулируется договоренностью, которая «заключена напрямую между соответствующими правительствами и «вагнеровцами».

«Какая будет судьба вот этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК «Вагнер» – это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти», – сказал он.