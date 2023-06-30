Макрон обеспокоен из-за беспорядков во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон провел второе кризисное совещание со своим кабинетом министров после ночных беспорядков по всей стране, пишет Reuters.
Беспорядки вызвали обеспокоенность со стороны иностранных правительств: посольство США во Франции посоветовало американским гражданам избегать мест массовых скоплений людей и районов активности полиции.
Аналогичным образом, британские власти призвали граждан следить за СМИ, избегать протестов и проверять рекомендации для путешественников. На видео, распространенных в социальных сетях, видны многочисленные районы, охваченные пламенем.
На фоне хаоса министр транспорта Клеман Бон не исключил возможности закрытия общественного транспорта в Париже. Макрон, который ранее отвергал идею введения чрезвычайного положения, вернулся раньше времени с европейского саммита в Брюсселе, чтобы встретиться со своим кабинетом министров.