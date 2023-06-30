Россияне начали покидать Запорожскую АЭС

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Россияне постепенно покидают территорию Запорожской атомной электростанции, об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

«Одними из первых со станции уехали трое сотрудников «Росатома», руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с «Росатомом». Согласно полученным указаниям, они должны отъехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева», – говорится в сообщении ГУР.

Также отмечается, что на территории самой Запорожской АЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей.