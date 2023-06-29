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Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

С сожалением узнали о нападении на сотрудников AzTV, официального государственного телевидения Азербайджана, при исполнении ими служебного долга во Франции.

Об этом в соцсети Twitter написал руководитель Управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреддин Алтун.

«Мы решительно осуждаем это коварное нападение на свободу медиа и информации, которое свидетельствует, что Европа день ото дня теряет свою репутацию в контексте защиты прав и свобод человека.

Мы ожидаем, что официальные лица и правоохранительные органы Франции немедленно выявят и привлекут к ответственности виновных в нападении. В телефонном разговоре с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым (помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента – ред.) я сказал, что Турция использует все свои возможности, чтобы пролить свет на это гнусное нападение.

Желаю скорейшего выздоровления нашим азербайджанским братьям – журналистам, пострадавшим в результате нападения, и передаю наилучшие пожелания всему братскому народу Азербайджана», – отметил он.

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