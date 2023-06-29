Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении |
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Армяне вновь открыли огонь по нашим позициям |
МИД Азербайджана опровергает бредни Пашиняна |
Сабина Алиева осудила нападение на азербайджанских журналистов во Франции |
Циничный Париж: Макрон заявил, что оказывает давление на Баку, закрыв глаза на беспредел в своей стране |
Демократия, ушедшая вразнос |
Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру |
Главное Мир

Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ

Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины о лишении его украинского гражданства. Решение опубликовано на сайте суда.

Саакашвили подал иск в 2018 году, заявив о различных нарушениях его прав после лишения гражданства и возбуждения в отношении него уголовного дела, ареста и выдворения из Украины. Он ссылался на статьи Европейской конвенции о правах человека о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, праве на свободу и безопасность, презумпции невиновности, праве на уважение частной жизни и жилища, свободу собраний, эффективные средства правовой защиты.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что Саакашвили не исчерпал все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обратиться в международный суд. В суде отметили, что после подачи иска он не предоставил никакой новой информации по ситуации с украинским гражданством. ЕСПЧ указал, что Саакашвили вернули гражданство в 2019 году, после чего он «возобновил свою политическую деятельность, и ничего не мешало ему подать свои жалобы в Украине».

Теги:
Из этой рубрики
Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны
Мир

Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны

2023/06/30, 00:17
Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС
Мир

Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС

2023/06/30, 00:03
Песков напомнил о словах Путина о недопустимости посягательства на Коран
Мир

Песков напомнил о словах Путина о недопустимости посягательства на Коран

2023/06/29, 23:25
Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ
Мир

Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ

2023/06/29, 23:10
Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме
Мир

Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме

2023/06/29, 22:56
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину
Мир

Госдеп исключил отправку американских войск в Украину

2023/06/29, 22:40
Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции
Мир

Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

2023/06/29, 21:20
Президенту Туркменистана подарили электромобили TOGG
Мир

Президенту Туркменистана подарили электромобили TOGG

2023/06/29, 21:06
Во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка (видео)
Мир

Во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка (видео)

2023/06/29, 21:02