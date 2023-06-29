Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил иск бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили против Украины о лишении его украинского гражданства. Решение опубликовано на сайте суда.

Саакашвили подал иск в 2018 году, заявив о различных нарушениях его прав после лишения гражданства и возбуждения в отношении него уголовного дела, ареста и выдворения из Украины. Он ссылался на статьи Европейской конвенции о правах человека о запрете бесчеловечного или унижающего достоинство обращения, праве на свободу и безопасность, презумпции невиновности, праве на уважение частной жизни и жилища, свободу собраний, эффективные средства правовой защиты.

В ЕСПЧ пришли к выводу, что Саакашвили не исчерпал все средства правовой защиты на национальном уровне, прежде чем обратиться в международный суд. В суде отметили, что после подачи иска он не предоставил никакой новой информации по ситуации с украинским гражданством. ЕСПЧ указал, что Саакашвили вернули гражданство в 2019 году, после чего он «возобновил свою политическую деятельность, и ничего не мешало ему подать свои жалобы в Украине».