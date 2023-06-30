Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны

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Основатель и глава энергетической компании «Арети», миллиардер Игорь Макаров вышел из российского гражданства. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes. Там указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и у него теперь только одно гражданство — Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь также указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов и 1368-е в общемировом рейтинге. В 2020 году кипрская газета Politis писала, что бизнесмен вошел в число 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.