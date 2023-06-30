Блинкен заявил о прогрессе в переговорах глав МИД Азербайджана и Армении |
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину |
Азербайджанские войска пресекли фортификационные работы армян |
Армяне вновь открыли огонь по нашим позициям |
МИД Азербайджана опровергает бредни Пашиняна |
Сабина Алиева осудила нападение на азербайджанских журналистов во Франции |
Циничный Париж: Макрон заявил, что оказывает давление на Баку, закрыв глаза на беспредел в своей стране |
Демократия, ушедшая вразнос |
Салливан: Я призвал Армению и Азербайджан продолжать продвигаться к миру |
Главное Мир

Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны

Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны

Основатель и глава энергетической компании «Арети», миллиардер Игорь Макаров вышел из российского гражданства. Информация об этом появилась в его профиле на сайте американского Forbes. Там указано, что Макаров отказался от паспорта России в 2023 году и у него теперь только одно гражданство — Кипра.

В рейтинге богатейших людей мира по версии американского Forbes Макаров теперь также указан как кипрский миллиардер: он занимает пятое место среди богатейших киприотов и 1368-е в общемировом рейтинге. В 2020 году кипрская газета Politis писала, что бизнесмен вошел в число 34 «подозрительных» случаев выдачи гражданства Кипра в обмен на инвестиции в период с 2008 по 2012 год.

Теги:
Из этой рубрики
Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны
Мир

Российский миллиардер отказался от гражданства своей страны

2023/06/30, 00:17
Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС
Мир

Европарламент настаивает на переговорах о членстве Украины в ЕС

2023/06/30, 00:03
Песков напомнил о словах Путина о недопустимости посягательства на Коран
Мир

Песков напомнил о словах Путина о недопустимости посягательства на Коран

2023/06/29, 23:25
Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ
Мир

Саакашвили проиграл тяжбу в ЕСПЧ

2023/06/29, 23:10
Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме
Мир

Министр юстиции Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме

2023/06/29, 22:56
Госдеп исключил отправку американских войск в Украину
Мир

Госдеп исключил отправку американских войск в Украину

2023/06/29, 22:40
Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции
Мир

Алтун осудил нападение на сотрудников AzTV во Франции

2023/06/29, 21:20
Президенту Туркменистана подарили электромобили TOGG
Мир

Президенту Туркменистана подарили электромобили TOGG

2023/06/29, 21:06
Во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка (видео)
Мир

Во Франции продолжаются беспорядки из-за убийства 17-летнего подростка (видео)

2023/06/29, 21:02