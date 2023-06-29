Назарбаева лишили очередного статуса

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В Казахстане будут изменены законы, касающиеся Назарбаев Университета, Назарбаев Интеллектуальных школ и фонда Назарбаева.

Депутаты Сената одобрили в двух чтениях проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования».

Выступая с докладом, депутат сената Нурторе Жусип подчеркнул, что закон разработан для приведения в соответствие ряда законодательных актов Республики Казахстан по вопросам профессиональных квалификаций с положениями проекта закона «О профессиональных квалификациях»., сообщает «Спутник-Казахстан»

Реализация этих положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в три кодекса Казахстана и 11 законов.

«Председателем высшего попечительского совета является президент Республики Казахстан или лицо, назначаемое президентом. А положение о высшем попечительском совете утверждается председателем высшего попечительского совета», – говорится в заключении законопроекта.

Также, согласно изменениям в законопроекте, решение по образовательному гранту Первого президента – Елбасы «Өркен» для оплаты обучения одаренных детей в «Назарбаев Интеллектуальных школах» теперь будет принимать Касым-Жомарт Токаев.