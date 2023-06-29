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Питер Тейс: Макрон – эгоистичный и предвзятый политик, наносящий ущерб европейскому континенту

Питер Тейс: Макрон - эгоистичный и предвзятый политик, наносящий ущерб европейскому континенту

Убийство алжирского подростка во Франции является ужасным преступлением и представляет собой опасный прецедент.

Об этом сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам и общественной дипломатии правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, сообщает Trend.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон должен больше сосредоточиться на устранении причин преступлений, совершенных на основе высокого уровня исламофобии в стране.

«Макрон неуклонно демонстрировал готовность к подтачиванию основ демократических институтов в правительстве Франции, и его риторика ухудшила отношения ЕС со странами Восточной Европы. Эгоистичная, предвзятая внешняя политика Макрона нанесла непоправимый ущерб европейскому континенту и продолжает вызывать серьезные трещины в институтах ЕС. Эммануэль Макрон быстро теряет популярность. Его администрация должна сосредоточиться на том, как наладить связи с общинами мусульманской диаспоры в Париже и по всей Франции, и должна прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран Евразии», – считает американский эксперт.

По словам Тейса, французскому правительству необходимо прикладывать больше усилий для выявления преступлений, совершенных на почве исламофобии.

«Печально наблюдать, как французские полицейские злоупотребляют своими полномочиями. Убийство алжирского подростка представляет собой опасный прецедент, которому необходимо срочно положить конец. Алжирское сообщество во Франции имеет важное значение для экономики страны», – отметил он.

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