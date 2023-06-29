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Макрон созвал экстренное совещание в связи с протестами во Франции

Макрон созвал экстренное совещание в связи с протестами во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в четверг экстренное межведомственное совещание из-за произошедших минувшей ночью погромов в стране, сообщил телеканал BFM.

По его данным, заседание начнется в 08:00 по местному времени в Министерстве внутренних дел страны.

Ущерб от действий погромщиков до сих пор до конца не уточнен. Известно о десятках сожженных автомобилей правоохранительных органов по всей стране. Также неизвестные поджигали полицейские участки, мэрии и школы. В коммуне Кламар столичного региона Иль-де-Франс был сожжен трамвай.

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