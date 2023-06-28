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Россия ударила по Краматорску, есть погибшие и раненые

Россия ударила по Краматорску, есть погибшие и раненые

Российские военные вечером нанесли ракетный удар по городу Краматорск  Донецкой области, в результате чего погибли по меньшей мере четверо людей. 42 человека получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. «Два ракетных удара по Краматорску. Россия прицельно ударила по местам скопления людей. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов», – рассказал подробности Клименко.

По его информации, сейчас идет разбор завалов. «По имеющейся информации, там могут находиться люди», – подчеркнул министр и добавил, что на месте работают спасатели и полицейские.

Как сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, обстрел Краматорска россияне совершили в 19:30. «среди раненых – 1 ребенок и 3 иностранца», – сообщил он.

«По предварительной информации, под завалами пиццерии до сих пор находятся люди – продолжается спасательная операция. На месте происшествия спасатели развернули оперативный штаб, работает полиция. Раненые получают необходимую медицинскую помощь», – сообщил он.

Национальная полиция информирует, что одна ракета попала в кафе в центре Краматорска, где были посетители. Здание рухнуло, сейчас идет разбор завалов. Вторая ракета попала в частный сектор поселка Беленькое. По предварительным данным, ВС РФ ударили двумя ракетами С-300.

Россия ударила по Краматорску, есть погибшие и раненые

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