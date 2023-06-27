Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну уже завезли значительную часть российского ядерного оружия, передает Telegram-канал белорусского агентства «БелТА».
Он отметил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие.
«Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — сказал Лукашенко.
По его словам, обслуживают оружие россияне, а белорусы помогают это делать.