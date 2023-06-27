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Лукашенко заявил, что в страну уже завезли значительную часть российского ядерного оружия

Лукашенко заявил, что в страну уже завезли значительную часть российского ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в страну уже завезли значительную часть российского ядерного оружия, передает Telegram-канал белорусского агентства «БелТА».

Он отметил, что ЧВК «Вагнер» не будет охранять ядерное оружие.

«Там будут охранять, и охраняют сегодня, поскольку уже часть ядерного оружия (не буду говорить, сколько), большая часть завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы», — сказал Лукашенко.

По его словам, обслуживают оружие россияне, а белорусы помогают это делать.

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