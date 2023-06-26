65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана

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65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана, сообщает СЦК при президенте РК.

«В преддверии Дня работников средств массовой информации, журналистам и другим сотрудникам ведущих государственных СМИ Казахстана торжественно вручены сертификаты на квартиры. (…) 65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы», – говорится в сообщении в пятницу.

По поручению главы государства ключи от квартир работникам АО РТРК «Qazaqstan», АО «Хабар», Телерадиокомплекса президента РК, АО «Qazcontent» и ТОО «Қазақ газеттері» вручил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Поздравляя коллег с праздником, Желдибай отметил их значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Он подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Поэтому президент принял решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.