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Главное Мир

65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана

65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана

65 журналистов получили квартиры от имени президента Казахстана, сообщает СЦК при президенте РК.

«В преддверии Дня работников средств массовой информации, журналистам и другим сотрудникам ведущих государственных СМИ Казахстана торжественно вручены сертификаты на квартиры. (…) 65 работников СМИ, получивших сертификаты, поселятся в ближайшее время в одном из новых жилых комплексов столицы», – говорится в сообщении в пятницу.

По поручению главы государства ключи от квартир работникам АО РТРК «Qazaqstan», АО «Хабар», Телерадиокомплекса президента РК, АО «Qazcontent» и ТОО «Қазақ газеттері» вручил пресс-секретарь президента Руслан Желдибай.

Поздравляя коллег с праздником, Желдибай отметил их значительный вклад в развитие отечественной журналистики. Он подчеркнул, что глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание повышению конкурентоспособности казахстанских СМИ. Поэтому президент принял решение поддержать сотрудников государственных средств массовой информации.

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