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Германия разместит в Литве постоянную бригаду бундесвера

Германия разместит в Литве постоянную бригаду бундесвера

Германия готова на постоянной основе разместить в Литве бригаду бундесвера численностью около 4000 человек, заявил в ходе визита в Вильнюс министр обороны ФРГ Борис Писториус в понедельник, 26 июня, сообщает DW.

«Германия готова разместить в Литве бригаду на постоянной основе», – сказал Писториус, подчеркнув, что для этого необходимо обсудить создание «соответствующей инфраструктуры» на месте и «совместимость с планами НАТО». «Мы договорились, что бригада будет расти шаг за шагом по мере создания инфраструктуры», – сообщил Писториус, отметив, что развертывание подобной бригады не может быть осуществлено за несколько месяцев. Как отмечает агентство Reuters, в прошлом Берлин указывал, что Литве потребуются годы для создания нужного количества казарм, жилья для семей, складов и тренировочных площадок.

«Германия поддерживает свое обязательство как члена НАТО и крупнейшей экономики Европы встать на защиту восточного фланга», – подчеркнул министр.

В настоящее время Германия возглавляет боевую группу передового расширенного присутствия НАТО в Литве. В стране размещены порядка 1500 солдат бундесвера. При этом большая часть солдат дислоцирована в состоянии готовности в ФРГ.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Литву в прошлом месяце заверил Вильнюс в военной поддержке со стороны ФРГ и НАТО в случае необходимости. «Литва является не только членом Европейского Союза, но и союзником по НАТО. И именно поэтому для меня важно еще раз четко сказать в этот момент: мы стоим бок о бок. Ваша безопасность является нашей», – подчеркивал Штайнмайер.

Четыре многонациональные боевые группы НАТО были созданы в Латвии, Литве, Эстонии и Польше после аннексии Россией Крыма в 2014 году. В начале 2022 года они были усилены в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину, еще четыре новые группы создаются в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

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