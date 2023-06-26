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Сотрудники МЧС почтили память шехидов на пике Зафар

Сотрудники МЧС почтили память шехидов на пике Зафар

25-26 июня группа военнослужащих Службы спасения особого риска МЧС совершила в составе экспедиции под названием «Победа за Азербайджаном!», организованной по случаю Дня Вооруженных сил, восхождение на пик Зафар – одну из высочайших вершин Восточного Кавказа, расположенную на массиве Базардюзю Большого Кавказского Хребта, на высоте 4301 м над уровнем моря.

Как сообщили в ведомстве, сотрудники, поднявшись на вершину, развернули Государственный флаг Азербайджана и флаг МЧС, а также почтили минутой молчания светлую память шехидов, павших в Отечественной войне.

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