Тяжелое ДТП в Нахчыване: трое погибших, пятеро раненых (видео)

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Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию о дорожно-транспортном происшествии в Нахчыванской АР.

На «горячую линию» Министерства по чрезвычайным ситуациям Нахчывана поступила информация о необходимости оказания спасательной помощи в связи с дорожно-транспортным происшествием в селе Хок Кенгерлинского района.

В связи с информацией на место происшествия были привлечены соответствующие силы Государственного управления пожарной безопасности МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в результате столкновения 2 легковых автомобилей марок «Volkswagen» и «Hyundai» в одном из автомобилей в зажатом состоянии оказались 5 человек.

В результате проведенных мероприятий из автомобиля были извлечены 2 человека с травмами различной степени тяжести, и тела 3 человек. Пожарными-спасателями на месте происшествия были проведены соответствующие мероприятия по пожарной безопасности.