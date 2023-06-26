CМИ озвучили имя нового министра обороны России

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В результате сделки Лукашенко-Пригожина Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны РФ.

Такого мнения придерживаются эксперты Института по изучению войны (ISW).

Они указывают на то, что министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня.

Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

Аналитики отмечают, что в целом вооруженное восстание ЧВК «Вагнер» 23-24 июня не оказало существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине.

Алексей Дюмин является российским генерал-полковником и губернатором Тульской области с 2016 года. Различные СМИ называют его одним из людей, приближённых к главе Кремля.

Он также был охранником президента РФ с 1999 по 2007годы.

Согласно информации ряда ресурсов о назначении Дюмина на должность министра обороны РФ могут объявить на следующей неделе.