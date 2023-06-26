CМИ озвучили имя нового министра обороны России |
Шойгу впервые появился на публике после мятежа Пригожина (видео) |
Песков: Уголовное дело против Пригожина закроют, он «уйдет в Беларусь» |
Политолог раскрыл подробности переговоров Лукашенко с Пригожиным (видео) |
Мятеж подавлен. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны |
Лукашенко уговорил Пригожина остановить мятеж |
Задержан один из организаторов акции в селе Союдлю, прибывший из России |
Хикмет Гаджиев: Армянское лобби платит европейским политикам за селфи по ту сторону границы |
Стал известен план Путина по подавлению мятежа в России |
Главное Мир

CМИ озвучили имя нового министра обороны России

CМИ озвучили имя нового министра обороны России

В результате сделки Лукашенко-Пригожина Кремль может рассматривать возможность смены руководства Минобороны РФ.

Такого мнения придерживаются эксперты Института по изучению войны (ISW).

Они указывают на то, что министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала армии Валерия Герасимова никто не видел и не слышал с тех пор, как Пригожин объявил о начале вооруженного мятежа 23 июня.

Некоторые российские источники предполагают, что Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава Сил специальных операций России, может заменить Шойгу на посту министра обороны, хотя ISW не может подтвердить эти предположения.

Аналитики отмечают, что в целом вооруженное восстание ЧВК «Вагнер» 23-24 июня не оказало существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине.

Алексей Дюмин является российским генерал-полковником и губернатором Тульской области с 2016 года. Различные СМИ называют его одним из людей, приближённых к главе Кремля.

Он также был охранником президента РФ с 1999 по 2007годы.

Согласно информации ряда ресурсов о назначении Дюмина на должность министра обороны РФ могут объявить на следующей неделе.

Теги:
Из этой рубрики
Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже
Мир

Пригожин под следствием по делу о вооруженном мятеже

2023/06/26, 12:00
Евросоюз планирует увеличить сумму военной помощи Украине
Мир

Евросоюз планирует увеличить сумму военной помощи Украине

2023/06/26, 11:47
Пригожин дал оценку событий 24 июня (видео)
Мир

Пригожин дал оценку событий 24 июня (видео)

2023/06/26, 10:50
В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции
Мир

В Москве и Подмосковье отменен режим контртеррористической операции

2023/06/26, 10:38
Тренировка Марка Цукерберга перед боем с Илоном Маском (видео)
Мир

Тренировка Марка Цукерберга перед боем с Илоном Маском (видео)

2023/06/26, 10:01
Продюсер Пригожин решил сменить фамилию после мятежа ЧВК "Вагнер"
Мир

Продюсер Пригожин решил сменить фамилию после мятежа ЧВК «Вагнер»

2023/06/26, 09:56
CМИ озвучили имя нового министра обороны России
Мир

CМИ озвучили имя нового министра обороны России

2023/06/26, 09:37
Австралия выделит Украине еще 73,4 млн долларов военной помощи
Мир

Австралия выделит Украине еще 73,4 млн долларов военной помощи

2023/06/26, 09:23
Япония вместе с G7 выработает подход к ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»
Мир

Япония вместе с G7 выработает подход к ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер»

2023/06/26, 09:12