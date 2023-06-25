«Талибан» освободил женщин от «традиционных притеснений» и вернул им статус «свободных людей»

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Об этом заявил верховный лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада по случаю праздника Курбан-Байрам.

Он также отметил, что новый режим сделал необходимые шаги, чтобы обеспечить женщинам комфортную и благополучную жизнь в соответствии с Исламским Шариатом.

«Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительные браки, и были защищены их шариатские права. Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении [права] вступления в брак, наследования и других прав», – говорится в распространённом заявлении Ахундзада.