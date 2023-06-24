Мадуро заявил об абсолютной поддержке Путину

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро осуждает попытку вооруженного мятежа со стороны главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и выражает абсолютную поддержку президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщается в заявлении МИД республики, распространенном в субботу.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа и правительства решительно осуждает иррациональную угрозу группы «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина способствовать вооруженному мятежу в Российской Федерации террористическими методами, – говорится в документе. – Венесуэла выражает свою абсолютную поддержку конституционному президенту Российской Федерации и главнокомандующему ее Вооруженными Силами Владимиру Путину, а также выражает свою солидарность с российским народом перед лицом этого нападения на мир, стабильность и демократию в братской стране».