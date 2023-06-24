Представители дипкорпуса посетили село Забух

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Аккредитованные в Азербайджане представители иностранного дипломатического корпуса посетили село Забух в Лачине, сообщает Trend.

Иностранным дипломатам была предоставлена информация о селе.

Напомним, что сегодня представители дипломатического корпуса отправились в Лачин.

В состав делегации входят 60 дипломатов и военных атташе из 33 стран и 10 организаций.

Дипломаты уже ознакомились с восстановительными и строительными работами, проводимыми в городе, а также посетили первые жилые кварталы и увиделись с жителями города.

Затем состоялось посещение площади Флага, улицы Гейдара Алиева и бульвара в Лачине.

Также иностранные дипломаты посетят «умное село» Агалы в Зангилане.