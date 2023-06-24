Проект об утилизации бесхозных автомобилей принят в третьем чтении

136 Просмотров

В Азербайджане проект об утилизации признанных бесхозными автомобилей принят в третьем чтении.

Проект поправок к закону «Об отходах производства и потребления» был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии с частями II и III статьи 27 закона Азербайджанской Республики «О дорожном движении», органы, осуществляющие государственную регистрацию автомобилей, смогут распоряжаться транспортным средством, если оно:

– признано бесхозным в порядке, установленном гражданско-процессуальным кодексом;

– хранится на охраняемой стоянке органа (учреждения), определенного соответствующим органом исполнительной власти, в непригодном для использования состоянии, если собственник транспортного средства или иное лицо, имеющее право распоряжаться им, написали письменный отказ.

Проект поправок принят в окончательном чтении.