Генерал-лейтенант Алексеев назвал действия Пригожина госпереворотом (видео)

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Замначальника ГРУ генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев, как пишут российские паблики, один из «отцов-основателей» ЧВК «Вагнер» также выступил против мятежа.

«То, что происходит сейчас – это вопиющий факт, который кроме как помешательством я объяснить не могу. Когда наша страна в тяжелейшем положении, когда против нас ополчился весь западный мир, подобные вещи, которые вы сейчас с чьей-то провокационной идеи начали осуществлять, приведут к огромным потерям, прежде всего политическим. Представьте, как воспримут c воодушевлением на Западе то, что вы сейчас планируете делать». – заявил Алексеев.