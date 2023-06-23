Эльхан Шахиноглу: Конгрессмены, поддерживая карабахских сепаратистов, выступают против США

94 Просмотров

На следующей неделе в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров между Арменией и Азербайджаном на уровне глав МИД. И хотя до окончательного мирного соглашения еще далеко, каждая такая встреча представителей конфликтующих сторон, пусть и медленно, но приближает к миру. Конечно же, этот путь тернист, так как перед или после встреч, будь то на уровне глав МИД или лидеров двух стран, армянская сторона с завидным постоянством пытается сорвать переговоры, повышая градус напряженности на армяно-азербайджанской границе и Карабахском регионе.

На сей раз, в преддверие встречи, «замутить воду» решили не в Армении (во всяком случае, пока), а по ту сторону океана. Группа проармянских настроенных конгрессменов разыграла очередной фарс. Так, в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США на тему «Защита народа Нагорного Карабаха» прошли слушания. Как видим, название темы уже говорит о том, насколько были «объективны» слушания и предложения конгрессменов. Естественно, все речи имели четкую направленность: представить Азербайджан в образе злодея, а Армению и сепаратистский режим – в виде агнца божьего. Особенно надрывал свои голосовые связки известный азербайджанской аудитории ярый проармянский конгрессмен Фрэнк Паллоне.

«Азербайджан явно предпринимает преднамеренные шаги по изгнанию коренного армянского населения из «арцаха» (здесь и далее кавычки Minval) и лишению его возможности свободно и достойно жить в демократической стране своих предков. США пора начать лучше и эффективнее использовать имеющиеся в их распоряжении дипломатические инструменты, включая санкции, чтобы положить конец этому кризису», – заявил он.

Ему поддакивал Крис Смит, заразившийся «армянской болезнью» находить «геноцид» везде и вокруг.

«США не могут смириться с угрозой геноцида или этнических чисток в Нагорном Карабахе», – сказал он.

Ну, с вышеуказанными персонами все более или менее ясно, но больше всех удивил конгрессмен Сэм Браунберк. Он достал из «политического чулана» заплесневелую тему противостояния мусульманского мира против христианского на примере Карабаха и вспомнил про пресловутую 907-ю поправку.

«Собираемся ли мы позволить еще одному христианскому населению быть изгнанным с их родины? Все это осуществляется с помощью американских или израильских боеприпасов, которыми обладают азербайджанцы. Думаю, что если Азербайджан не снимет блокаду, администрация президента Байдена должна ввести в действие 907-ю поправку»,- сказал он.

Самое удивительное то, что именно Сэм Браунберк в недавнем, по историческим меркам, прошлом, а точнее в 2008 году ратовал за отмену этой самой поправки. Как бы то ни было, но накануне переговоров глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне «буря в стакане» была поднята. Останется ли осадок? Сможет ли эта безответственная инициатива создать негативный фон вокруг самой предстоящей встречи? Эти и другие вопросы в беседе с Minval.az прокомментировал азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу.

«Как известно, Азербайджан является основным стратегическим партнером США на Южном Кавказе. В последние годы между сторонами расширяется сотрудничество в сфере безопасности, что отвечает интересам как Азербайджана, так и США. В отличие от Армении, Азербайджан не находится в зависимости от России, что показывает явное превосходство нашей страны. Поэтому, я считаю, что усилия проармянских конгрессменов, избравших Азербайджан объектом для нападок, не увенчаются успехом», – сказал он.

По словам политолога, Госдеп, ЦРУ, Пентагон заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном.

«Что касается вопроса повторного вступления в силу 907-й поправки, то этот шаг негативно отразится на американо-азербайджанских отношениях, а это не в интересах США.

Кроме того, не стоит забывать о том, что Азербайджан противостоит провокационным выпадам Ирана, в то время, как Армения позиционирует себя союзником тегеранского режима.

Таким образом, эти самые американские конгрессмены, оказывая поддержку карабахским сепаратистам, выступают против внешней политики и вопросов безопасности собственного государства», – отметил наш собеседник.

По мнению Эльхана Шахиноглу, учитывая перечисленные факторы, можно предположить, что прагматизм и разумная логика возьмут верх. И Госдеп не позволит реализации каких-либо санкционных мер в отношении Азербайджана.

«Помимо всего прочего, существует и украинский фактор. Азербайджан, в отличие от Армении, оказывает поддержку суверенитету Украины, направляет гуманитарную помощь этой стране. И данный аспект также учитывается США», – подчеркнул он.

Политолог выразил сожаление тем, что ранее требующий отмены 907-й поправки конгрессмен Браунберк присоединился к общему хору.

«Если о проармянской позиции Паллоне, Менендеса, Смита и других мы знаем давно, то нахождение Браунберка в этих рядах вызывает сожаление. Я считаю, что подобные случаи связаны с тем, что в вопросах лоббирования мы не достигли нужных результатов. Прискорбно, что в Америке нет ни одного конгрессмена, который выступал бы со справедливой азербайджанской позиции в ответ на армянскую клевету. Поэтому считаю, что азербайджанской диаспоре необходимо вести необходимую работу в данном направлении. Ведь не может же быть так, чтобы все американские конгрессмены находились под влиянием армянского лобби. Потому, если мы не активизируем свои усилия, то число таких, как Браунберк может и возрасти», – заключил Эльхан Шахиноглу

Фарид Теймурханлы