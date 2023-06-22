Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения конкретных обязательств

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Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что Турция не одобрит вступление Швеции в НАТО до выполнения Стокгольмом конкретных обязательств по борьбе с терроризмом. Заявление было сделано Куртулмушем в эфире TRT.

«Необходимы конкретные шаги по его реализации (закона о борьбе с терроризмом. — ред.), это справедливое требование Турции. В противном случае мы не одобрим заявку», — подчеркнул представитель Турции.

При этом спикер турецкого парламента отметил, что принятие закона о борьбе с терроризмом в Анкаре воспринимают положительно. Турция требует от Швеции осуждения и прекращения помощи Революционной курдской партии, которую турецкая сторона считает сепаратистской и террористической.