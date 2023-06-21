468 имамов получают материальную поддержку

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Обнародовано число религиозных служителей, получающих материальную поддержку.

Статистику в ходе выступления на конференции «Модель госудство-религия Азербайджана» обнародовал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов, сообщает АПА.

По его словам, в настоящее время материальную поддержку получают 468 имамов.

«Также материальная поддержка оказывается 312 заместителям имамов, 302 исполнителям религиозных обрядов, 20 женщинам- исполнителям религиозных обрядов», – добавил он.