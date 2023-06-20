Таблоид Bild заменит журналистов искусственным интеллектом

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Немецкий таблоид принял решение заменить своих сотрудников искусственным интеллектом из-за финансовых проблем.

Об этом сообщил своим работникам владелец издания Аксель Шпрингер:

— К сожалению, мы расстаемся с людьми, чьи задачи сможет выполнить ИИ.

По мнению издания, “редакторов, печатного персонала, соредакторов, корректоров и фоторедакторов не будет существовать в будущем”. А такие инструменты как ChatGPT, могут “сделать независимую журналистику лучше, чем когда-либо”. Это подтвердил и исполнительный директор Матиас Дёпфнер.

Однако почему-то они не упоминали о том, что газета столкнулась с резким снижением продаж после того, как начала пропагандировать свои личные политические взгляды во время выборов в Германии. Их продажи упали с 4,5 миллионов до 1 миллиона. И теперь с помощью увольнений компания планирует сократить расходы на 100 млн евро.

Действия издания осудила немецкая ассоциация журналистов (DJV). Они назвали массовые увольнения “не только антисоциальными по отношению к работникам, но и крайне глупыми с экономической точки зрения”.