В Дашкесане в результате непогоды повреждена инфраструктура, женщину ударила молния

78 Просмотров

Проливные дожди нанесли ущерб дорожной инфраструктуре Дашкесанского района, мостам и дорогам в селах Баян, Чанагчи, Гушчу, Ашагы Дашкесан, Алаханчаллы и Гарагуллар, посевным площадям.

Движение на некоторых дорогах остановлено, так как крупные куски горных пород и грязевые массы сходят с гор на автомагистрали, передает Report.

Паводковые воды разрушили частный жилой дом в городе Дашкесан. Жильцы дома были временно переселены оттуда.

Соответствующие местные органы осуществляют работы по устранению причиненного ущерба.

Жительницу села Гарагуллар Дашкесанского района ударила молния.

А.Гамбарова (1968 г.р.) получила травмы и была госпитализирована.

Ее состояние оценивается как удовлетворительное.