В Дашкесане в результате непогоды повреждена инфраструктура, женщину ударила молния

Проливные дожди нанесли ущерб дорожной инфраструктуре Дашкесанского района, мостам и дорогам в селах Баян, Чанагчи, Гушчу, Ашагы Дашкесан, Алаханчаллы и Гарагуллар, посевным площадям.
Движение на некоторых дорогах остановлено, так как крупные куски горных пород и грязевые массы сходят с гор на автомагистрали, передает Report.
Паводковые воды разрушили частный жилой дом в городе Дашкесан. Жильцы дома были временно переселены оттуда.
Соответствующие местные органы осуществляют работы по устранению причиненного ущерба.
Жительницу села Гарагуллар Дашкесанского района ударила молния.
А.Гамбарова (1968 г.р.) получила травмы и была госпитализирована.
Ее состояние оценивается как удовлетворительное.