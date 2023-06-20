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Главное Мир

Китай хочет создать военный учебный центр на Кубе

Китай хочет создать военный учебный центр на Кубе

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что Китай хочет разместить военный учебный центр на Кубе. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

Пекин и Гавана ведут переговоры о создании совместного тренировочного центра. Эти планы, как сообщают источники газеты, вызвали тревогу в Вашингтоне, так как китайские военные смогут разместиться всего в 100 милях от побережья Флориды.

«Повышается вероятность того, что китайские войска окажутся на пороге Америки», — говорится в статье.

Издание уточняет, что США пытаются предотвратить заключение соглашения о совместном военном центре и даже связывались по этому вопросу с властями Кубы. При этом известно, что переговоры еще не завершены, а находятся на «продвинутой стадии».

 

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