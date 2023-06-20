Байден: Угроза применения Путиным ядерного оружия реальна

255 Просмотров

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения российским диктатором Владимиром Путиным тактического ядерного оружия является «реальной».

Об этом он сказал во время встречи с группой доноров в Калифорнии в понедельник, 19 июня, сообщает Reuters.

«Когда я выступал здесь около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же, как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит, что Путин может применить тактическое ядерное оружие. Это реально», — заявил Байден.

Отметим, заявление президента США сделано на фоне перемещения в Беларусь российского тактического ядерного оружия.