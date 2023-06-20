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Главное Общество

MİDA начинает продажу очередных 1189 квартир

MİDA начинает продажу очередных 1189 квартир

Продажа 436 квартир по второму этапу Ясамальского жилого комплекса, расположенного по адресу: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога «6», 510 квартир по второму этапу Говсанского жилого комплекса, расположенного по адресу: город Баку, Сураханский район, поселок Говсан, Аэропорт- Зыхское шоссе -8-й км, «10L», 243 квартир в жилом комплексе Гянджа в городе Гянджа, в общей сложности 1189 квартир, начнется в 11:00 29 июля 2023 года и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.

Об этом сообщили в Государственном агентстве жилищного строительства (MİDA).

В соответствии с «Порядком льготного приобретения гражданами квартир, имеющихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства Азербайджанской Республики», выбор квартир в порядке ожидания начнется в 11:00 3 августа 2023 года и продлится до 11:00 11 августа 2023 года.

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