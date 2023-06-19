В Азербайджане мошенники рассылают сообщения о пособии в 500 манатов

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Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о действиях мошенников.

В информации отмечается, что через программы обмена мгновенными сообщениями мошенники рассылают гражданам ложные сообщения о том, что якобы вступил в силу «новый закон», предусматривающий «предоставление пособий в размере 500 манатов каждой семье с детьми».

Служба электронной безопасности отмечает, что при этом гражданам предлагается перейти по поддельной ссылке с дальнейшим введением данных банковской карты. Служба рекомендует гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и не делиться своими личными данными, чтобы не стать жертвой мошенничества.