Литва усилит погранконтроль с Беларусью

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Литва решила усилить пограничный контроль с Беларусью и развить инфраструктуру, добавив к уже имеющейся колючей проволоке патрульную тропу. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Вильнюс продолжает отгораживаться от мифической угрозы с востока. В дополнение к забору с колючей проволокой вдоль границы с Беларусью построят патрульную тропу», — говорится в публикации.

Уточняется, что работы по прокладыванию тропы начнутся 19 июня. Ее ширина составит три с половиной метра, что позволит литовским пограничникам передвигаться как пешком, так и на транспорте.