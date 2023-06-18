Британия усилит кибербезопасность Украины

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Великобритания выделит 16 млн фунтов стерлингов (20,48 млн долларов) Украине на укрепление киберзащиты.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

«Это решение было принято в то время, когда Украина начала очередное контрнаступление на Россию, в дополнение к 6,35 млн фунтов стерлингов, обещанных в прошлом году. Еще 9 млн фунтов стерлингов потенциально могут поступить от международных союзников», – пишет издание.

Отмечается, что пакет помощи сможет помочь Украине защитить критически национальную инфраструктуру от разрушительных российских атак в то время, когда украинские воины продолжают вытеснять врага с временно оккупированных территорий.