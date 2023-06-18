Чехия в 2024 году сможет направить астронавта на МКС

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Чехия в будущем году сможет направить астронавта на работающую на околоземной орбите Международную космическую станцию (МКС), сообщает новостной портал novinky.cz.

Правительство республики, согласно порталу, получило предложение направить чешского астронавта в состав экипажа пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX. Космическая миссия, как предполагается, должна состояться в предстоящем году при условии, что на ее осуществление будет собрано необходимое количество средств.

Полет на МКС будет осуществлен, как отметил портал, в рамках коммерческой программы Axiom. Чехия за участие в нем своего астронавта должна заплатить примерно 1 млрд крон (около $46 млн). «Мы правительство совершенно точно хотим выискивать финансы для реализации этого плана», – привел портал слова министра транспорта республики Мартина Купки.